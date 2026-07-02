Кран-манипулятор сбил пенсионера во дворе дома в Уфе

В Уфе водитель крана-манипулятора сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел, когда мужчина преклонного возраста шел по дороге. В это же время тяжелая спецтехника тронулась с места. Пешеход угодил в ловушку — его прижало к стоявшей рядом легковушке.
После этого пенсионер упал и сильно ударился головой. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение — обошлось без тяжелых травм. Осмотрев мужчину, медики разрешили ему отправиться домой.
До этого пожилой автомобилист сбил юную самокатчицу в Петербурге. В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что в Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых.