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В Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых

Пожилой хабаровчанин попал под поезд, переходя пути в неправильном месте
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске грузовой поезд сбил пожилого мужчину, переходившего пути в не предназначенном для этого месте, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 29 июня на 8549 км Дальневосточной железной дороги в районе станции Красная Речка. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. По предварительным данным, он переходил пути в не предусмотренном для этого месте.

Следственные органы начали проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства ЧП и оценит действия локомотивной бригады, а также меры по предупреждению подобных происшествий.

   

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