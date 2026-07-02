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Общество

Трое мужчин привязали юношу к дереву в Курске, облили бензином и подожгли

В Курске юношу привязали к дереву, облили бензином и подожгли
Павел Лисицын/РИА Новости

В Курске 21-летнего молодого человека привязали к дереву в лесу, облили бензином и подожгли. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня в лесном массиве на улице Заводской. По версии следствия, трое мужчин сговорились между собой физически устранить молодого человека. Злоумышленники привязали юношу к дереву, облили его горючей жидкостью и подожгли.

Однако довести дело до конца преступникам не удалось — пострадавшему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поймали, двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий отправлен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что россиянин облил врача бензином в поликлинике и попытался поджечь.

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