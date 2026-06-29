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Россиянин облил врача бензином в поликлинике и попытался поджечь

Под Липецком мужчина облил врача бензином в поликлинике и попытался поджечь
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Под Липецком 60-летний мужчина пришел в поликлинику, облил врача бензином и попытался поджечь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 июня в селе Красное. Злоумышленник пришел в поликлинику и зашел в служебный кабинет врача, к которой испытывал личную неприязнь. Мужчина вылил на нее бензин из пластиковой бутылки, а затем достал спичку и попытался поджечь горючую жидкость.

Довести свою задумку до конца ему помешал пациент, который в этот момент ожидал приема. Врач не пострадала, а нападавшего задержали. Во время допроса он во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следователи ходатайствовали об аресте фигуранта. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее липчанин обиделся на бывшую тещу и сжег ее дачу.

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