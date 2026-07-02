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Общество

Два садовых украшения оказались итальянскими мраморными бюстами стоимостью тысячи долларов

Два садовых украшения оказались мраморными статуями XVIII века
Hansons Auctioneers

Садовые статуи, которые хозяин считал «дешевым бетоном», оказались редкими мраморными статуями XVIII века стоимостью тысячи долларов, пишет Goodnews Network.

Необычную находку сделали во время оценки дома в графстве Кент, Великобритания. Эксперт аукционного дома Hansons Auctioneers Джастин Мэттьюз заметил среди зарослей две старые статуи, которые владелец долгие годы использовал как обычные садовые украшения.

Хозяин был уверен, что бюсты изготовлены из дешевого бетона и не представляют никакой ценности. Однако специалист сразу заподозрил, что перед ним гораздо более редкие предметы. После экспертизы выяснилось, что это мраморные бюсты Аполлона и Дианы, созданные флорентийскими мастерами в Италии примерно между 1720 и 1730 годами.

Предполагается, что скульптуры попали в Великобританию во времена так называемого «Великого тура», когда состоятельные европейцы привозили домой произведения античного и классического искусства. За столетия статуи сильно пострадали от непогоды, покрылись лишайником и грязью, поэтому их истинное происхождение долгое время оставалось незамеченным.

На аукционе обе скульптуры вызвали ожесточенную борьбу среди коллекционеров и компаний, занимающихся реставрацией архитектурного наследия. В итоге каждый бюст был продан примерно за $3000.

Ранее отреставрированные скульптуры Девы Марии и Иисуса разозлили прихожан.

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