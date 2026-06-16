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Общество

Отреставрированные скульптуры Девы Марии и Иисуса разозлили прихожан

Отреставрированные скульптуры Девы Марии и Иисуса разозлили людей в Бразилии
Jam Press

В Бразилии разгорелся скандал после неудачной реставрации скульптур Девы Марии и Иисуса, которые после покраски стали напоминать людям мультяшных персонажей, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Карму-ду-Кажуру. Местный приход решил обновить скульптуры, изображающие сцены Страстей Христовых, которые со временем пострадали от дождя, солнца и ветра.

Однако результат работ неприятно удивил прихожан. После покраски у фигур Девы Марии, Иисуса и других библейских персонажей появились неестественно изогнутые брови, огромные глаза, длинные ресницы и ярко-красные губы.

Фотографии обновленных скульптур быстро распространились в социальных сетях и вызвали волну критики. Многие жители назвали работу непрофессиональной и заявили, что памятник утратил свой исторический и религиозный облик.

Особенно пользователей возмутили лица фигур. Некоторые комментаторы писали, что скульптуры выглядят карикатурно, а другие отмечали, что отдельные детали были выполнены настолько небрежно, что глаза персонажей оказались нарисованы криво.

После многочисленных свежую краску удалили в тот же день, а скульптурам вернули прежний белый вид.

В официальном заявлении представители церкви признали ошибку и сообщили, что сами остались недовольны результатом работ. По их словам, первоначальной целью было сохранить религиозный памятник, а не менять его внешний облик.

Сейчас приход ищет профессионального реставратора, который сможет провести полноценное восстановление скульптур.

Ранее израильский солдат осквернил статую Девы Марии в Ливане.

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