Китаист напомнила российским туристам, что нельзя ввозить и вывозить из Китая

Китайская таможня не любит объяснений в стиле «я не знал». Для туриста это значит, что перед поездкой надо проверять не только визу и билеты, но еще и местные законы и чемодан, рассказала «Газете.Ru» китаист Ксения Разова.

«Россиянам в Китае часто кажется, что из-за хорошего отношения к России на бытовом уровне им что-то простят. На границе, и не только на китайской, это не работает. Таможня смотрит не на симпатию, а на предметы в багаже», — сказала Разова.

В Китай нельзя ввозить оружие, его имитации, боеприпасы и взрывчатку, фальшивые деньги, яды, наркотики и психотропные вещества. В тот же список входят печатные материалы, фото, фильмы, записи и электронные носители, если они признаются вредными для политических, экономических, культурных или моральных интересов Китая. Под запретом также фрукты, часть овощей, животные продукты и товары, которые могут переносить болезни.

Большой ошибкой будет и брать с собой продукты для перекуса или подарки, не проверив состав. Ввозить нельзя фрукты, мясо и мясные продукты, свежее молоко, сыр, масло, сливки, яйца и ряд других животных продуктов. Семена, посадочный материал, зерновые и бобы допускаются только при предварительном карантинном разрешении. Поэтому любые специи, смеси и выпечку с растительными семенами лучше заранее перепроверить, а при наличии сомнений лучше не класть их в багаж.

«Вроде кажется: ну это же просто еда. Но в Китае «просто еда» на границе может оказаться объектом карантинного контроля», — пояснила китаист.

А еще в Пекине с 1 мая 2026 года вступили в силу новые правила: весь город фактически рассматривается как контролируемое воздушное пространство, полеты требуют предварительного разрешения, а продажа и ввоз дронов в столицу ограничены. AP со ссылкой на новые городские правила сообщало, что за нарушение физическому лицу может грозить штраф до 500 юаней и конфискация устройства. CGTN также пишет, что в Пекине запрещены продажа и транспортировка дронов в столицу, а действующие владельцы должны пройти real-name регистрацию и проверку.

По словам Разовой, туристу, который летит в Пекин, лучше оставить дрон дома. Даже если устройство нужно для красивых кадров, спорить с проверяющими в аэропорту или на вокзале будет бессмысленно.

Наличные тоже лучше не перевозить. Иностранную валюту на сумму более 5000 долларов при въезде надо декларировать. В декларационной форме для пассажиров также фигурирует порог свыше 20 тыс. юаней наличными или свыше 5000 долларов в иностранной валюте.

На выезде из Китая нельзя рассчитывать, что любой сувенир считается личной покупкой. Культурные ценности вывозятся только после оценки китайскими органами по делам культурных реликвий; таможня выпускает такие предметы при наличии разрешения и специальных отметок. Без разрешения нельзя вывозить культурные реликвии, а также редких животных и растения, их образцы, семена и материалы для размножения.

Отдельно Разова советует сохранять чеки на дорогие покупки: нефрит, украшения, антикварные вещи, предметы искусства и необычные сувениры. Чек не заменяет разрешение, если оно нужно, но помогает доказать происхождение покупки.

Фотографии тоже могут стать проблемой, хотя формально это уже не вопрос чемодана. В Китае нельзя снимать военные или государственные здания без официального разрешения; за нарушение возможны арест, штраф, депортация или тюремное наказание. Протесты, большие скопления людей, сотрудников и объекты безопасности, а также все, что имеет военный характер, тоже фотографировать не стоит.

«Если сомневаетесь, можно ли это везти, снимать или вывозить, ответ почти всегда будет «нет». В Китае спокойствие на границе стоит дороже любого сувенира», — заключила китаист.

Ранее китаист предупредила о частых схемах обмана туристов в Китае.