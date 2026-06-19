Китаист предупредила о частых схемах обмана туристов в Китае

Китаист Ксения Разова: в Китае туристов чаще подлавливают на доверии

Китай может показаться туристу страной, где все устроено предельно удобно: оплата по QR-коду, быстрые поезда, приложения для такси. Но именно эта удобная среда создаёт новые ловушки для иностранцев. Об этом «Газете.Ru» рассказала китаист Ксения Разова.

«Российский турист часто думает: если в Китае безопасно на улице, значит, безопасно вообще везде. Это ошибка. Здесь редко пугают физически, зато могут очень грамотно использовать усталость, незнание языка и доверие к человеку, который выглядит как помощник», — сказала Разова.

Одна из частых схем — неофициальное такси у аэропортов и вокзалов. Водитель обещает быстро довезти до отеля, но цена оказывается выше в несколько раз. Иногда туриста торопят, говорят, что официальная очередь слишком длинная.

Разова советует пользоваться лицензированными такси или сервисами заказа, просить включить счётчик, брать чек и доставать багаж из багажника до оплаты.

«Багаж в багажнике — это маленький рычаг давления. Пока чемодан у водителя, турист психологически слабее. Поэтому сначала вещи, потом деньги», — пояснила она.

Китай почти полностью перешел на мобильные платежи, но туристы часто берут юани наличными. Здесь начинаются проблемы: сдача сомнительными купюрами, спор о подлинности банкноты или отказ принять крупную купюру после оказания услуги.

Фальшивые банкноты встречаются, особенно номиналом 100 юаней. При снятии наличных лучше пользоваться банкоматами надёжных банков и носить купюры разного номинала.

Для Китая QR-код — привычный способ платить и оформлять услуги. Для иностранца он часто выглядит как знак официальности. Но код может вести совсем не туда.

Разова советует не сканировать случайные наклейки, особенно наклеенные поверх старого кода. «Самое опасное слово для туриста — срочно. Срочно отсканируйте, срочно оплатите. В нормальном месте у человека всегда есть время проверить, куда он попал», — говорит китаист.

После запуска электронной карты прибытия появились поддельные сайты, которые берут деньги за заполнение формы. Официальное заполнение бесплатно и доступно только через государственные каналы, приложение NIA 12367 или мини-программы WeChat и Alipay.

«Это уже не уличный развод, а цифровой. Особенно рискуют те, кто ищет форму через поисковик, а не через официальный ресурс», — отметила Разова.

Мошенники также звонят и пишут, представляясь полицией, банком или посольством, и требуют деньги якобы для решения дела. Разова советует не отправлять документы, не переводить деньги и не переходить по ссылкам. При сомнениях завершить разговор и связаться с организацией через официальный сайт или позвонить в полицию по номеру 110.

«Китай безопасен для внимательного человека. Но не каждый, кто говорит уверенно и показывает QR-код, действительно представляет официальную структуру», — заключила китаист.

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