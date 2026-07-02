Россиян предупредили об опасности хлорки при уборке

Хлорсодержащие средства остаются одними из самых распространенных составов для уборки туалетов и ванных комнат, несмотря на появление большого количества современных аналогов. Их популярность связана с высокой химической активностью гипохлорита натрия — основного действующего вещества таких средств, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При растворении в воде он образует соединения, которые убивают микроорганизмы и разрушают органические загрязнения. Благодаря этому хлорка одновременно удаляет загрязнения, уничтожает бактерии, вирусы и плесневые грибки, а также помогает устранять неприятные запахи. Поэтому ее продолжают активно использовать как в быту, так и в помещениях с повышенными санитарными требованиями», — объяснил эксперт.

Однако высокая химическая активность, которая обеспечивает дезинфицирующий эффект, является и источником потенциальной опасности для человека. Во время уборки часть активного хлора переходит в воздух в виде летучих соединений. В небольшом непроветриваемом помещении ванной комнаты их концентрация может быстро увеличиваться. Эти вещества раздражают слизистые оболочки глаз, носа и дыхательных путей, вызывают слезотечение, першение в горле, кашель и ощущение нехватки воздуха. Особенно чувствительны к таким воздействиям люди с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями легких и аллергическими реакциями.

«Наиболее опасные ситуации возникают при смешивании различных чистящих средств. Например, если хлорсодержащий состав соединяется со средством для удаления известкового налета или ржавчины на основе кислот, начинается химическая реакция с выделением хлора. Их вдыхание вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, кашель и затруднение дыхания. Не менее опасно смешивание хлорки со средствами, содержащими аммиак. В этом случае образуются хлорамины — токсичные соединения, которые также негативно воздействуют на органы дыхания», — подчеркнул химик.

Многие считают, что чем сильнее запах хлорки, тем эффективнее проходит уборка. На самом деле, резкий запах свидетельствует о повышенном содержании летучих соединений в воздухе, а не о качестве дезинфекции. Использование избыточного количества средства не делает поверхность чище, но увеличивает нагрузку на органы дыхания.

«При работе с хлорсодержащими средствами важно соблюдать инструкцию производителя, использовать перчатки и обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. После обработки поверхностей желательно тщательно смывать остатки средства водой», — резюмировал он.

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