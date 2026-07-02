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Врач развеяла миф об опасности нитратов в овощах

Врач Хайкина: нитраты в овощах не опасны для здоровых людей
Shutterstock

Многие считают нитраты опасными для здоровья и убеждены, что продукты с их содержанием лучше избегать. Однако реальная ситуация значительно сложнее. Разобраться в этом вопросе в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

Как объяснила врач, нитраты — это естественные соединения азота, необходимые растениям для роста. Больше всего нитратов содержится именно в тех продуктах, которые считаются одними из самых полезных: свекле, шпинате, рукколе, салате и другой зелени.

«Да, удобрения могут увеличивать содержание нитратов. Это факт, и спорить с ним бессмысленно. Но даже если вы вообще не используете удобрения, нитраты все равно будут в овощах, потому что растения получают азот из почвы и воды — это их естественное питание, необходимое для роста», — рассказала эндокринолог.

Она добавила, что в тепличных овощах содержание нитратов иногда оказывается даже выше, однако связано это не только с использованием удобрений, а из-за недостатка солнечного света: растение просто не успевает полностью переработать полученный азот, и часть нитратов накапливается в листьях и плодах.

По словам специалиста, после попадания в организм часть нитратов превращается в оксид азота — вещество, которое способствует расслаблению сосудов и улучшению кровотока. Именно поэтому свекла и листовая зелень активно изучаются в кардиологии и спортивной медицине.

Кроме того, как отметила Хайкина, исследования показывают, что пищевые нитраты могут способствовать улучшению работы сосудов и небольшому снижению артериального давления.

«Стоит ли бояться нитратов? Для большинства здоровых людей — нет. Около 80–90% нитратов мы получаем именно из овощей. И при этом именно регулярное употребление овощей связано с лучшим здоровьем сердца, сосудов и более легким контролем веса», — подчеркнула врач.

В заключение специалист посоветовала не отказываться от овощей из-за опасений, связанных с нитратами.

«Поэтому намного важнее есть достаточно овощей, чем переживать из-за самого слова «нитраты». Иногда самые страшные продукты оказываются намного полезнее, чем принято думать», — резюмировала Хайкина.

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