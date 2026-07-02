Треть россиян смирились со стрессом из-за денег

Более половины россиян не имеют возможности инвестировать — так ответили 57% респондентов. При этом более 62% из них признались, что в свободном распоряжении ежемесячно у них находится около 25 тысяч рублей, а у 13% этот показатель равен 100 тысячам рублей.

Это показало исследование SUNLIGHT, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В качестве основного инструмента для инвестирования почти каждый четвертый россиянин выбирает драгоценные металлы, а еще 23% предпочитают покупку ценных бумаг. Интересно, что 24% предпочитают не инвестировать средства, а накапливать их — храня под подушкой. Этот вариант оказался более популярен у россиян, чем инвестирование в недвижимость (18%) или хранение средств в другой валюте (16%). Основной мотивацией для накопления средств оказалось стремление обезопасить себя — так, 58% из них копят средства «на черный день».

Одним из наиболее привлекательных активов для инвестирования россияне назвали драгоценные украшения, в чем признались 27% опрошенных. Тем не менее самым привычным активом для вложений у россиян оказалась недвижимость — в ее рентабельность верят 48% респондентов. Интересно, что среди респондентов стали пользоваться спросом и другие активы — нематериальные. Так, 31% из них считают выгодными вложения в собственное здоровье, а 21% — в образование.

Также россияне рассматривают для себя нестандартные источники доходов: так, 46% заинтересованы в приобретении сельскохозяйственных угодий, а 34% задумывались о покупке складов. При этом 39% видят выгоду во вложении средств в собственную внешность.

По мнению 86% россиян, финансовой подушки хватит только при условии, если в ней будет более 500 тысяч рублей — при этом для 28% этот показатель должен составлять не менее 1 миллиона рублей. Однако, обсуждая денежные вопросы, 62% россиян испытывают стресс — и чтобы с ним справиться, почти половина из них берут дополнительные часы работы (44%). Тем не менее 39% россиян предпочитают, наоборот, посвящать свободное время прогулкам, а 33% намеренно отказываются от каких-либо действий, которые могли бы помочь в сложившейся ситуации, — они смирились со стрессом.

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