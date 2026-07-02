Рабовладелец из Запорожской области держал знакомого на цепи и заставлял работать

В Запорожской области мужчина увез знакомого в рабство на свой участок

В Запорожской области суд вынес приговор мужчине, который удерживал знакомого у себя и заставлял бесплатно работать. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, фигурант удерживал 55-летнего пострадавшего на территории своего дома. Россиянина заставляли работать без оплаты труда и сажали на цепь. Это продолжалось сутки.

Спустя несколько месяцев мужчину снова похитили прямо из дома.

«Они нанесли ему удары по различным частям туловища, после чего, угрожая физической расправой, похитили его и поместили в багажник автомобиля», – сообщается в публикации.

Предполагалось, что россиянин снова будет работать на пленителей бесплатно. Однако, когда машина приехала в Токмакский район, мужчины отвлеклись, и пострадавший смог выбраться из багажника.

В отношении похитителя и его 20-летнего помощника возбудили уголовное дело. Оба фигуранта признали вину. Главного обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы, его подельник получил семь лет и шесть месяцев.

Ранее освобожденный из 30-летнего рабства мужчина высказал всего одно желание.