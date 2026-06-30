Освобожденный из 30-летнего рабства мужчина высказал всего одно желание, пишет Сmjornal.

Португальская и испанская полиция раскрыли семейную сеть торговли людьми, которая десятилетиями эксплуатировала уязвимых людей, обещая им работу в Испании, а затем фактически превращая их в рабов.

По данным следствия, преступная группа вербовала жителей района Коимбры, находившихся в тяжелой жизненной ситуации. После переезда в Испанию у них отбирали документы, деньги и полностью контролировали их жизнь.

Одной из спасенных жертв оказался 63-летний мужчина, который провел в рабстве около 30 лет. Все это время он ежедневно, без выходных, работал на сельскохозяйственных полях, жил в запираемой на навесной замок пристройке и был полностью изолирован от внешнего мира. По словам следователей, он даже не знал, кто на данный момент является президентом Португалии.

Несмотря на десятилетия тяжелого труда, на его банковском счете оставалось всего €40. После освобождения мужчина признался полицейским, что больше всего мечтает поесть картофель фри.

Ранее гипнотерапия помогла женщине, которая 40 лет ела одну картошку.