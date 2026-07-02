Суд ограничил работу детского центра в Москве из-за вспышки ветрянки

В Москве суд ограничил работу частного детцентра из-за ветрянки и нарушений

Московский суд ограничил работу частного детского центра развития из-за вспышки ветрянки и ряда нарушений санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Из сообщения следует, что из местного филиала «Центра гигиены и эпидемиологии» поступила информация о пяти случаях ветрянки среди детей и нарушениях санитарных правил. Так, ряд сотрудников учреждения оказались не привиты против некоторых инфекционных заболеваний.

Кроме того, как выяснили специалисты, продукты для детей приобретаются в торговых сетях без нужных документов. Также а помещении не проводится дезинфекция контактных поверхностей, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, не моются ежедневно игрушки в конце дня.

Владелицу центра признали виновной согласно ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Решением суда центр закрыт на 90 суток.

Ранее сообщалось о массовом отравлении на выпускном в детском саду Новосибирска.