Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Новосибирске выпускной в детском саду закончился массовым отравлением

В Новосибирске проверяют популярный парк после массового отравления детей
Shutterstock

В Новосибирске несколько детей оказались в инфекционных больницах после празднования выпускных из детских садов в развлекательном парке «Джунгли Сити». Об этом сообщил портал NGS.ru.

Как рассказали журналистам родители, выпускные мероприятия прошли 29 мая. Уже на следующий день у части детей появились симптомы кишечной инфекции. По словам родителей, у заболевших наблюдались рвота, диарея и слабость, а некоторые несовершеннолетние были госпитализированы.

Мамы воспитанников разных детских садов сообщили, что столкнулись с похожими случаями. По их словам, в инфекционных больницах оказались дети, которые посещали выпускные в «Джунгли Сити» в один и тот же день.

Родители отметили, что пока неясно, связано ли ухудшение самочувствия с употреблением пищи во время праздника или причиной стала вирусная инфекция. Они также рассказали, что в день проведения мероприятий парк был переполнен посетителями, а выдача заказов из кухни задерживалась более чем на час. Дети ели стандартные блюда и напитки, включая пиццу, картофель фри, сырные палочки, мороженое, сок и воду.

В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят проверку организации питания, соблюдения санитарных требований, условий хранения и реализации продукции, а также изучают возможные пути распространения инфекции. После получения результатов лабораторных исследований будут приняты меры в рамках полномочий ведомства.

Директор парка «Джунгли Сити» Татьяна Жуковская заявила, что администрация находится на связи с родителями и внимательно следит за ситуацией. По ее словам, причины недомогания детей пока не установлены, поэтому делать выводы о характере заболевания или его источнике преждевременно.

Она добавила, что в парке проводится внутренняя проверка соблюдения санитарных норм, условий хранения и подачи продуктов. Представители центра готовы предоставить всю необходимую информацию контролирующим органам и сотрудничать с медицинскими службами.

В мэрии Новосибирска сообщили, что обращений от родителей в городской департамент образования не поступало. Там также уточнили, что проверка деятельности развлекательного центра не входит в полномочия ведомства, и рекомендовали обращаться за информацией в региональные органы здравоохранения и Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор проводил проверки после случаев отравления и сальмонеллеза в Москве.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!