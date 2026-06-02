В Новосибирске выпускной в детском саду закончился массовым отравлением

В Новосибирске несколько детей оказались в инфекционных больницах после празднования выпускных из детских садов в развлекательном парке «Джунгли Сити». Об этом сообщил портал NGS.ru.

Как рассказали журналистам родители, выпускные мероприятия прошли 29 мая. Уже на следующий день у части детей появились симптомы кишечной инфекции. По словам родителей, у заболевших наблюдались рвота, диарея и слабость, а некоторые несовершеннолетние были госпитализированы.

Мамы воспитанников разных детских садов сообщили, что столкнулись с похожими случаями. По их словам, в инфекционных больницах оказались дети, которые посещали выпускные в «Джунгли Сити» в один и тот же день.

Родители отметили, что пока неясно, связано ли ухудшение самочувствия с употреблением пищи во время праздника или причиной стала вирусная инфекция. Они также рассказали, что в день проведения мероприятий парк был переполнен посетителями, а выдача заказов из кухни задерживалась более чем на час. Дети ели стандартные блюда и напитки, включая пиццу, картофель фри, сырные палочки, мороженое, сок и воду.

В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят проверку организации питания, соблюдения санитарных требований, условий хранения и реализации продукции, а также изучают возможные пути распространения инфекции. После получения результатов лабораторных исследований будут приняты меры в рамках полномочий ведомства.

Директор парка «Джунгли Сити» Татьяна Жуковская заявила, что администрация находится на связи с родителями и внимательно следит за ситуацией. По ее словам, причины недомогания детей пока не установлены, поэтому делать выводы о характере заболевания или его источнике преждевременно.

Она добавила, что в парке проводится внутренняя проверка соблюдения санитарных норм, условий хранения и подачи продуктов. Представители центра готовы предоставить всю необходимую информацию контролирующим органам и сотрудничать с медицинскими службами.

В мэрии Новосибирска сообщили, что обращений от родителей в городской департамент образования не поступало. Там также уточнили, что проверка деятельности развлекательного центра не входит в полномочия ведомства, и рекомендовали обращаться за информацией в региональные органы здравоохранения и Роспотребнадзор.

