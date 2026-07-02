Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«В городе Каменка Черкасского района демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину», — говорится в сообщении.

Сообщается, что решение о демонтаже было принято Каменским государственным историко-культурным заповедником. Памятник располагался в центральном парке.

В июне в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске. Журналистка Екатерина Некречая опубликовала видеозапись, на которой рабочие увозят замотанный памятник, а затем показала пустующий постамент. Киев является родным городом писателя.

На Украине Михаила Булгакова воспринимают неоднозначно: националисты давно призывают исключить его произведения из школьной программы, а экспертная комиссия Института национальной памяти два года назад назвала писателя «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».

Ранее в Одессе было принято решение касательно будущего для памятника Пушкину.