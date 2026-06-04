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Культура

На Украине снесли первый в мире памятник Булгакову

Журналистка Накречая: в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову
Wikimedia Commons

В Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске. Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она опубликовала видеозапись, на которой рабочие увозят замотанный памятник, а затем показала пустующий постамент.

«Андреевский спуск, Булгакова уже нет», — прокомментировала журналистка на видео произошедшие изменения.

На Украине Михаила Булгакова, родившегося в Киеве, воспринимают неоднозначно: националисты давно призывают исключить его произведения из школьной программы, а экспертная комиссия Института национальной памяти два года назад назвала писателя «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».

Памятник Булгакову был установлен 19 октября 2007 года на Андреевском спуске у дома №13 — знаменитого «Дома Турбиных», где писатель жил в юности, — и стал первым в мире монументом в его честь. Его авторами стали скульптор Николай Рапай и архитектор Вячеслав Дормидонтов.

Бронзовая фигура в натуральную величину изображает писателя, сидящего на скамейке с ногой на ногу и скрещенными на груди руками. Работа над монументом заняла пять лет. Изначально финансирование предлагал анонимный спонсор, который требовал добавить в композицию кота Бегемота, но Рапай отказался. В итоге средства на памятник выделили заммэра Киева Денис Басс и городские власти.

Ранее на Украине демонтировали мемориальную доску с именем Высоцкого.

 
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