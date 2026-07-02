Мужчина поджег подругу из-за красного маникюра

В Бразилии мужчина поджег свою подругу из-за красного лака на ее ногтях

В Бразилии мужчина поджег свою девушку после того, как разозлился из-за ее красного маникюра, пишет Metropoles.

Инцидент произошел в городе Бандейрантис в бразильском штате Парана. По данным полиции, 28-летняя женщина получила серьезные ожоги груди, шеи и пальцев после того, как ее партнёр облил ее горючей жидкостью и поджег.

Пострадавшую удалось спасти. Ее госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь. После задержания мужчина признался полицейским, что пришел в ярость, увидев у женщины ногти, покрытые красным лаком.

Однако во время последующего допроса он начал менять свои показания, отрицал вину и заявил, что собирался расстаться с женщиной. Также подозреваемый утверждал, что она могла специально попытаться его «подставить».

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о причинении телесных повреждений, домашнем насилии, похищении человека и незаконном лишении свободы.

Ранее женщина избила полицейских из-за сломанного ногтя.