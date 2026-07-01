Россиянка каждый день общалась с мошенникам и попала в психдиспансер

Mash: в Уфе женщина каждый день общалась с мошенниками и попала в писхдиспансер

В Уфе 42-летняя женщина каждый день часами общалась с мошенниками, сама отдала им все деньги и попала в психдиспансер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уфимка попала под полный контроль аферистов — преступники общались с ней ежедневно по восемь часов и интересовались каждым ее шагом. Сообщается, что у женщины развился стокгольмский синдром, из-за которого она сама искала общения с мошенниками и без каких-либо уговоров отдавала им деньги.

Когда семья узнала о происходящем, ей сменили сим-карту, а затем и вовсе забрали у женщины телефон. Позже горожанку госпитализировали в психдиспансер.

За все время злоумышленники получили от уфимки более 2 млн рублей — она набрала денег в долг и взяла кредит. Кроме того, когда средства закончились, женщина уговаривала дочь заложить машину.

Сейчас аферисты угрожают семье женщины, обещая украсть ребенка и продать его на органы — так они пытаются добиться, чтобы им перевели $35 тысяч. Родные пострадавшей тем временем уже выплатили 1 млн рублей долгов и должны еще столько же.

Ранее женщина из Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей.