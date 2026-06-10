В Дагестане мальчика без признаков жизни обнаружили в надувном бассейне

В Дагестане не спасли ребенка, которого нашли в надувном бассейне без признаков жизни. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 июня. Мальчика без признаков жизни обнаружили в надувном бассейне в одном из домовладений. Ребенка попытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

До этого юноша ушел под воду и не выжил на озере в Брянске. Следователь осмотрел место происшествия, по факту случившегося организовали процессуальную проверку.

Ранее кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде.