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Общество

В Красноярском крае подросток утонул при попытке переплыть водоем

В Красноярском крае 16-летний подросток ушел под воду во время купания
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края 16-летний подросток утонул во время купания, сообщает ГСУ СК России по региону.

Несчастный случай произошел 27 июня в пруду рядом с селом Ивановка. По предварительным данным, туда пришли купаться пятеро подростков.

Один из юношей решил переплыть водоем, но не справился с нагрузкой и стал тонуть. Друзья попытались помочь ему, однако спасти товарища не смогли. Прибывшие спасатели извлекли тело несовершеннолетнего из воды.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Хабаровском крае мальчик утонул во время катания на моторке с отцом и дедом. Инцидент произошел при опрокидывании моторной лодки на реке Мая. Мужчины сумели выплыть на берег, а ребенок — нет. В прокуратуре уточнили, что ни на взрослых, ни на юном пассажире не было спасжилетов.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти собаку.

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