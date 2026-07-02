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Общество

Военный суд отправил в колонию экс-депутата заксобрания Пермского края

Военный суд приговорил экс-депутата заксобрания Прикамья к семи годам колонии
Shutterstock

Выездное присутствие Первого Западного окружного военного суда в Перми вынесло приговор экс-депутату законодательного собрания Пермского края Константину Окуневу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание уточнило, что обвиняемого признали виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы.

При этом в ходе прений гособвинение призывало назначить ему наказание в виде 10 лет заключения.

По версии силовиков, Окунев администрировал Telegram-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства.

До этого суд в Крыму огласил приговор жителю Симферопольского района за его призывы в социальной сети наносить ракетные удары по России. Ему предстоит отбывать 6,5 года в колонии общего режима. Также осужденный лишен права в течение двух лет и шести месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов.

Ранее суд вынес приговор экс-сотруднику Popcorn Books.

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