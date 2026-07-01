Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Жителя Крыма осудили за призывы нанести ракетные удары по России

ФСБ: житель Крыма получил 6,5 года колонии за призывы к ракетным ударам по России
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Крыму огласил приговор жителю Симферопольского района за его призывы в социальной сети наносить ракетные удары по России. Ему предстоит отбывать срок 6,5 года в колонии общего режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, передает РИА Новости.

«Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

В публикации ведомства также говорится, что осужденный лишен права в течение двух лет и шести месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов. Приговор уже вступил в законную силу.

Отмечается, что подсудимый, используя псевдоним «Айтмар Айтмаров», написал сообщение на одной из страниц интернет-сообщества с призывом нанести ракетные удары по территории России. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Ранее жителя Донецка заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!