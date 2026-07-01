Жителя Крыма осудили за призывы нанести ракетные удары по России

ФСБ: житель Крыма получил 6,5 года колонии за призывы к ракетным ударам по России

Суд в Крыму огласил приговор жителю Симферопольского района за его призывы в социальной сети наносить ракетные удары по России. Ему предстоит отбывать срок 6,5 года в колонии общего режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, передает РИА Новости.

«Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

В публикации ведомства также говорится, что осужденный лишен права в течение двух лет и шести месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов. Приговор уже вступил в законную силу.

Отмечается, что подсудимый, используя псевдоним «Айтмар Айтмаров», написал сообщение на одной из страниц интернет-сообщества с призывом нанести ракетные удары по территории России. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Ранее жителя Донецка заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности.