Кинолог объяснил, в каких случаях собакам выписывают антидепрессанты

Собакам в тяжелых случаях ветврачи назначают антидепрессанты, но обычно это непростое решение, так как сама по себе диагностика таких заболеваний у питомцев очень непростая, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с RT он объяснил, что препараты могут потребоваться животному, например, при потере хозяина.

«Основная проблема заключается в диагностике: мы не можем напрямую спросить у питомца, что именно его беспокоит, поэтому любой поведенческий сбой требует тщательного анализа», — пояснил специалист.

Он призвал осторожно относиться к постановке диагноза и не списывать на депрессию любые нарушения поведения. Так, например, причиной грусти или даже неадекватной реакции животного может быть хроническая боль, а иногда причиной апатии является нехватка физической или интеллектуальной нагрузки.

Антидепрессанты собакам важно выписывать при точном диагнозе, сильной тревоге, компульсивном расстройстве и депрессии, наступившей вследствие переезда, потери хозяина или насилия. Причем такие лекарства не могут полностью вылечить питомца – они лишь стабилизируют его состояние, заключил кинолог.

До этого Владимир Голубев отмечал, что среди основных симптомов депрессии у собак – отказ от еды, вялость, апатия, скуление, вылизывание, однако все эти признаки могут наблюдаться у собаки и в том случае, если она испытывает боль, объяснил специалист. При тяжелом эмоциональном состоянии нужна срочная помощь – в противном случае животное может умереть, предупредил специалист.

Психолог ранее объяснила, как собака помогает хозяевам избежать депрессии.