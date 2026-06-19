Шестиэтажное здание загорелось в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах загорелось шестиэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 05:35 мск. Возгорание началось на 2-м км Липкинского шоссе, владение 1, строение 2. На момент прибытия пожарных горел второй этаж здания.

В ликвидации пожара задействовали 35 человек и 11 единиц техники, добавили в МЧС. Информация о пострадавших на момент публикации не поступала.

Этим же утром ранее в двухэтажном жилом доме в Новосибирске вспыхнул пожар. По словам очевидцев, в огне пострадала 50-летняя женщина, ее увезли в ожоговый центр.

До этого в МЧС Башкирии рассказали, что в селе Кундяк пенсионерку нашли без признаков жизни после пожара в частном доме, в жилище предположительно ударила молния. В экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Мира. Огонь охватил бревенчатый дом общей площадью 60 квадратных метров. До прибытия пожарных очевидцы вынесли из горящего здания 84-летнюю женщину, прибывшие медики скорой помощи спасти пенсионерку не смогли.

Ранее пожар в ТЦ «Белая Дача» потушили.