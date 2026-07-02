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Общество

Желавшая укрепить любовь россиянка потеряла более 400 тыс. рублей

Жительница Маркса потеряла 440 тыс. рублей из-за любви и потусторонних сил
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Жительница города Маркс в Саратовской области стала жертвой гадалки-мошенницы. Влюбленная 31-летняя россиянка обратилась к ведунье, желая «укрепить любовную связь» с помощью потусторонних сил, передает sarinform.ru со ссылкой на данные регионального управления МВД.

В сообщении ведомства отмечается, что гадалка по имени Мария выманивала у пострадавшей деньги в течение месяца. Общалась она со своей жертвой через интернет. Плату брала под самыми разными предлогами – так, например, среди прочего гадалка потребовала оплатить снятие порчи.

В итоге общий ущерб составил 440 тыс. рублей. Позднее россиянка поняла, что гадалка не помогла ей добиться любви, и осознала, что стала жертвой мошенницы. После обращения женщины в полицию было возбуждено дело о мошенничестве.

До этого в Ставрополе 19-летняя девушка отдала гадалке наличные и золото, чтобы та якобы сняла порчу. Мошенница под видом ведуньи подошла к девушке на улице якобы с целью узнать дорогу, после чего убедила девушку, что на нее наложили порчу. Для обряда «снятия» она сказала той принести все хранящиеся дома ценности. Девушка поверила и на следующий день передала аферистке миллион рублей, почти 5 млн в иностранной валюте и золотые украшения – все это на общую сумму в 10 млн рублей. «Гадалкой» оказалась 43-летняя рецидивистка из Подмосковья, она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянки подсели на онлайн-гадалок в виде чат-ботов с ИИ.

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