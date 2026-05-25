Девушка отдала гадалке наличные и золото на 10 млн рублей, желая снять порчу

В Ставрополе 19-летняя девушка отдала гадалке наличные и золото, чтобы та якобы сняла порчу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что на улице к девушке подошла незнакомка и попросила показать дорогу до почты. Во время разговора она сообщила спутнице несколько фактов о ней — это убедило жертву в паранормальных способностях женщины. Затем гадалка сообщила, что на родных девушки якобы наложена порча. Для обряда «снятия» она сказала той принести все хранящиеся дома ценности.

Девушка поверила и на следующий день передала аферистке миллион рублей, почти 5 млн в иностранной валюте и золотые украшения — все это на общую сумму в 10 млн рублей. Гадалка велела ей сложить ценности в платок и закопать в определенном месте, пообещав вернуть все после ритуала.

Пока якобы шел ритуал, девушка рассказала обо всем отцу. Тот немедленно бросился в полицию, правоохранители вычислили и задержали преступницу — ею оказалась 43-летняя рецидивистка из Подмосковья, специально приехавшая в Ставрополь обманывать людей. Сразу после «обряда» она выкинула телефон и отправилась на вокзал.

Женщина созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее гадалка за шесть лет выманила у российской пенсионерки 8 млн рублей.

 
