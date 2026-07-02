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Врач раскрыл, как никотиновые жвачки влияют на способность зачать ребенка

Репродуктолог Дворцов: продукты сгорания табака в сигарете вреднее никотина
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Врачи рекомендуют будущим родителям за полгода до зачатия ребенка отказаться от табака и алкоголя. Репродуктолог Кирилл Дворцов в беседе с «Газетой.Ru» ответил, будет ли безопаснее заменить сигареты на никотиновые пластыри и жвачки в период подготовки.

«Пластыри, жвачки и спреи существенно, разительно лучше, чем дым и пар.
Поскольку основной урон наносится не никотином, а продуктами нагрева табака. Сам по себе никотин имитирует действие нейромедиатора ацетилхолина и не несет большого вреда репродуктивной системе. То есть — зависимость от никотина, а вред от всего сопутствующего [продуктов разложения табака на мышьяк и другие вредные вещества]», — подчеркнул он.

Курильщикам тяжелее зачать ребенка, добавит репродуктолог.

«Курящим женщинам требуется в 2 раза больше попыток ЭКО, чем некурящим. Уровень АМГ [антимюллерова гормона, важного показателя репродуктивности] в среднем ниже на 8% по сравнению с некурящими. Менопауза наступает раньше на 4 года, по сравнению с некурящими. У курящих мужчин существенно хуже параметры спермы и выше количество сперматозоидов со сломанной генетикой», — заключил он.

Ранее уролог рассказал, как любовь к пиву по пятницам влияет на репродуктивную систему.

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