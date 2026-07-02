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Школьник искупался в озере и заразился бактерией, пожирающей плоть

Британский школьник заразился пожирающей плоть бактерией после купания в озере
Rebecca Butler/SWNS

В Англии школьник искупался в озере во время жары и заразился пожирающей плоть бактерией, пишет Daily Mail.

Джейкоб Батлер из Великобритании решил охладиться в жару и прыгнул вместе в друзьями в озеро. Во время прыжка его правая нога зацепилась за кусок проволоки, который разрезал ее почти до кости ниже колена.

На место прибыли медики, а подростка вертолетом доставили в больницу. До приезда скорой помощь ему оказал рыбак, который перетянул рану футболкой, остановив сильное кровотечение. Позже врачи заявили, что это, вероятно, спасло мальчику жизнь и ногу.

После первой операции Джейкоба выписали домой, однако спустя несколько дней мать почувствовала от раны сильный запах гниющей плоти и немедленно отвезла сына обратно в больницу.

Врачи диагностировали у школьника некротизирующий фасциит — редкую и крайне опасную инфекцию, известную как «болезнь, пожирающая плоть». Причиной стала бактерия Aeromonas hydrophila, которая обитает в пресной и солоноватой воде и может попасть в организм через открытую рану.

Подростку срочно провели пятичасовую операцию. Позже Джейкоб перенес пересадку икроножной мышцы и кожный трансплантат, чтобы восстановить поврежденную конечность. Сейчас он продолжает длительную реабилитацию.

Ранее женщина перенесла операцию, чтобы избавиться от боли, но лишилась способности ходить.

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