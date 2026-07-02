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Женщина притворилась больной раком, обманула друзей на $20 тысяч и попала в тюрьму

Американка притворилась больной раком и обманула друзей на $20 тысяч
News 3 Las Vegas/YouTube

В США женщина притворилась больной раком, обманула друзей на $20 тысяч и попала в тюрьму, пишет Unilad.

Хейли Морган Найт убеждала знакомых, что благодаря связям с сетями роскошных отелей может организовать элитные путешествия и совместный бизнес. Она собирала с людей деньги якобы в качестве возвратных депозитов за будущие поездки. Однако путешествия постоянно отменялись. Незадолго до назначенных дат женщина каждый раз придумывала новые причины, почему поездка не состоится.

Когда друзья начали требовать вернуть деньги, Найт заявила, что у нее диагностировали рак поджелудочной железы. По словам потерпевших, из-за этого они перестали настаивать на возврате средств и, наоборот, стали поддерживать ее: приносили еду, присматривали за детьми и даже делали пожертвования на лечение.

Чтобы обман выглядел убедительно, Хейли использовала поддельные договоры, выдавала себя за представителей компаний и переписывалась с жертвами с разных телефонных номеров, создавая видимость работы целой команды. Всего мошеннице удалось выманить у друзей почти $20 тысяч.

Перед вынесением приговора Найт заявила, что осознала свои ошибки, продолжает работать, заботится о семье и проходит необходимую помощь, чтобы подобное больше не повторилось. Она просила суд дать ей возможность остаться на свободе и постепенно возместить ущерб.

Суд приговорил ее к 30 дням тюрьмы, последующему испытательному сроку и обязал полностью возместить ущерб всем потерпевшим.

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