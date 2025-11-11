На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тиктокерша годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества

Блогерша Миллер извинилась за то, что притворялась больной раком
true
true
true
close
TikTok

Тиктокерша Бриттани Миллер призналась, что годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества. Историю женщины опубликовало издание Metro.

У 29-летней Миллер 3,5 млн подписчиков, в блоге она рассказывает о повседневной жизни с детьми-близнецами, модных распродажах и вкусной еде. В 2020 году девушка была осуждена за мошенничество после того, как солгала о том, что у нее рак желудка третьей стадии.

По словам Миллер, идея симулировать рак пришла к ней 2017 году, потому что у нее было «крайне плохое психическое здоровье», девушка находилась в депрессии, потеряла партнера и работу и боялась одиночества. Тогда она рассказала подруге о якобы найденном раке.

«Я сделала это не из злого умысла и не для того, чтобы обмануть людей. Я сделала это от отчаяния и чтобы сохранить близких. Я не оправдываю свой поступок и не знаю, почему я это сделала. Но я извлекла уроки из своих ошибок», — заверяет девушка.

Блогерша также заверила, что не участвовала в финансовых аферах. Когда в ее поддержку создали краудфандинговую страницу, Бриттани отказалась от денег.

«Как только я увидела, что поступили пожертвования — их было два, — то сразу же закрыла страницу и не взяла ни копейки», — говорит она.

Сейчас, утверждает Бриттани Миллер, она «работает над тем, чтобы стать лучшей версией себя».

«Мне потребовалось много времени, чтобы понять, почему я это сделала, и я прощаю себя, потому что я была психически больна. Я приношу глубокие извинения всем, кого расстроила своими словами. Это было много лет назад. Я делала это не ради лайков или подписчиков. Я знаю, насколько ужасна эта болезнь и как сильно она калечит людей. Поэтому мне очень, очень жаль», — заключила Миллер.

Ранее Xzibit сделал признание о «бутылке водки», которую якобы залпом осушил на шоу в Москве.

