Тиктокерша годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества

Тиктокерша Бриттани Миллер призналась, что годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества. Историю женщины опубликовало издание Metro.

У 29-летней Миллер 3,5 млн подписчиков, в блоге она рассказывает о повседневной жизни с детьми-близнецами, модных распродажах и вкусной еде. В 2020 году девушка была осуждена за мошенничество после того, как солгала о том, что у нее рак желудка третьей стадии.

По словам Миллер, идея симулировать рак пришла к ней 2017 году, потому что у нее было «крайне плохое психическое здоровье», девушка находилась в депрессии, потеряла партнера и работу и боялась одиночества. Тогда она рассказала подруге о якобы найденном раке.

«Я сделала это не из злого умысла и не для того, чтобы обмануть людей. Я сделала это от отчаяния и чтобы сохранить близких. Я не оправдываю свой поступок и не знаю, почему я это сделала. Но я извлекла уроки из своих ошибок», — заверяет девушка.

Блогерша также заверила, что не участвовала в финансовых аферах. Когда в ее поддержку создали краудфандинговую страницу, Бриттани отказалась от денег.

«Как только я увидела, что поступили пожертвования — их было два, — то сразу же закрыла страницу и не взяла ни копейки», — говорит она.

Сейчас, утверждает Бриттани Миллер, она «работает над тем, чтобы стать лучшей версией себя».

«Мне потребовалось много времени, чтобы понять, почему я это сделала, и я прощаю себя, потому что я была психически больна. Я приношу глубокие извинения всем, кого расстроила своими словами. Это было много лет назад. Я делала это не ради лайков или подписчиков. Я знаю, насколько ужасна эта болезнь и как сильно она калечит людей. Поэтому мне очень, очень жаль», — заключила Миллер.

