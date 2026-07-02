Прохожий засмотрелся на рекламу в ресторане, упал и подал на заведение в суд

Житель Флориды подал в суд на сеть ресторанов Waffle House, утверждая, что получил тяжелые травмы после падения из-за рекламы, которая отвлекла его внимание, пишет People.

По словам Эдварда Боулдса, он отвлекся на крупные рекламные объявления на окнах, из-за чего не заметил высокий бордюр, споткнулся и упал. Кроме того, мужчина считает, что яркая реклама была специально размещена так, чтобы привлекать внимание посетителей именно в опасной зоне.

Боулдс обвиняет Waffle House и владельца франшизы в халатности, заявляя, что компания не обеспечила безопасный проход для клиентов и не предупредила об опасности. По словам 70-летнего мужчины, в результате падения он получил «серьезные и необратимые травмы», а также понес значительные медицинские расходы.

Его жена также присоединилась к иску, заявив, что последствия травмы мужа негативно сказались на их семейной жизни. Истец требует компенсацию в размере $50 тысяч, а также возмещения судебных расходов и оплаты услуг адвокатов.

В Waffle House отвергли обвинения. Компания заявила, что территория содержалась в безопасном состоянии, бордюр был хорошо заметен, а ответственность за произошедшее лежит на самом посетителе, который не проявил должной осторожности.

Ранее мужчина потребовал от города $35 млн после того, как упал с тротуара.