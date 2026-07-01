Пенсионер в США требует от города $35 млн за падение с тротуара

В США мужчина требует от города $35 млн после того, как упал с тротуара, пишет Unilad.

Мужчина в Сан-Диего вместе с супругой возвращался к машине после посещения ресторана. Передвигаясь с помощью ходунков, он зацепился ногой за металлическое основание паркомата, которое осталось после демонтажа устройства.

Момент падения попал на камеры видеонаблюдения соседней ветеринарной клиники. На записи видно, как мужчина падает вперед, ударяется о припаркованный автомобиль и получает тяжелые травмы.

В результате происшествия пенсионер сломал шею и позвоночник. Сейчас он проходит восстановление дома и нуждается в круглосуточном уходе. По словам адвоката Уильяма Бермана, металлическое основание выступало над поверхностью тротуара примерно на несколько сантиметров и представляло опасность для пешеходов.

Он утверждает, что городские службы должны были полностью убрать конструкцию после демонтажа паркомата. В администрации города отказались комментировать иск, сославшись на возможное судебное разбирательство.

Ранее жители города подали в суд на завод, распространяющий «отвратительные запахи».