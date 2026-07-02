В Кении пастор избил прихожан, не слушавших его проповедь

В Кении пастор побил прихожан, которые стояли возле церкви и не слушали его проповедь, пишет Tuko.

Как пишут СМИ, священнослужитель во время проповеди заметил множество пустых мест в зале. После этого он прервал службу, вышел на улицу и обнаружил, что часть прихожан разговаривает и проводит время возле церкви.

Разозлившись, пастор начинал подгонять людей внутрь, пуская в ход кулаки. Затем он возвратился в зал и потребовал, чтобы сидящие на задних рядах пересели ближе к алтарю.

Многие пользователи сети осудили действия пастора, заявив, что он должен был спокойно поговорить с прихожанами, а не применять силу.

Другие, напротив, посчитали, что священнослужитель лишь пытался навести порядок во время богослужения и добиться уважительного отношения к службе.

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