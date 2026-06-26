Священник сбросил жену со скалы ради женитьбы на юной возлюбленной

В США бывшего священника арестовали по обвинению в расправе над женой спустя 20 лет после того, женщина упала со скалы в национальном парке Сион. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летнего Дэвида Вандера Мира арестовали по обвинению в расправе над женой и мошенничестве со страховкой. В 2006 году жена пастора упала со скалы в нацпарке, произошедшее сочли несчастным случаем и выплатили вдовцу страховку в размере около 50 млн рублей.

Спустя почти 20 лет выяснилось, что несчастный случай был подстроен, все это время у обвиняемого была тайная связь с 16-летней девушкой из молодежной церковной группы. Он снимал квартиру для встреч, за день до трагедии девушка разорвала отношения, и мужчина заявил, что они могут быть вместе, только если его жена исчезнет.

Родители женщины всегда сомневались в версии несчастного случая, ее отец заявил, что дочь просто не могла упасть со скалы, а мать рассказала, что она собиралась развестись с мужем из-за его измен. Сейчас священник находится в тюрьме в ожидании суда. Расследование продолжается.

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