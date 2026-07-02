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Общество

Названы популярные внутрироссийские направления для отдыха у москвичей

«Островок»: спрос на курорты Краснодарского края вырос среди москвичей
JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями у москвичей остаются регионы юга страны, а также крупные туристические центры, на поездки по стране приходится 78% бронирований от туристов из столицы. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

Чаще всего они выбирают пляжный и экскурсионный отдых. Летом 2026 года вырос спрос на курорты Краснодарского края: число бронирований в Дивноморском увеличилось на 73%, в Анапе – на 69%, в Кабардинке – на 20%, в Геленджике – на 15%. Кроме того, в число самых популярных городов для летнего отдыха среди туристов из столицы входят Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Зеленоградск, Геленджик, Анапа, Ростов-на-Дону и Ярославль.

«Жители Москвы чаще всего отправляются в поездки по России вдвоем – на пары без детей приходится 48% бронирований. Семьи составляют 26% путешественников, соло-туристы – 17%, компании взрослых – 9%», – уточнили аналитики.

Данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) до этого показали, что рейтинг из пяти самых дешевых стран для июльского отдыха россиян возглавил Таиланд. Также в пятерку наиболее доступных по ценам зарубежных направлений в июле текущего года попали Турция, ОАЭ, Египет и Иордания.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще интересоваться летним отдыхом за границей.

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