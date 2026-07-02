Москвичи стали чаще интересоваться летним отдыхом за границей

Среди москвичей вырос спрос на летний отдых за границей, в 2026 году каждое пятое бронирование (22%) пришлось на зарубежные направления (против 17% в 2025-м). Это следует из исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», результаты которого есть в распоряжении «Москвы 24».

Аналитики установили, что число бронирований во Вьетнаме увеличилось более чем в два раза, в Китае – на 68%, в Индонезии – на 61%, в Японии – на 52%. Кроме того, рост показали европейские направления. Среди них — Греция (+57%), Италия (+48%) и Венгрия (+45%). Помимо этого, популярным стал отдых в Грузии (+37%) и в Турции (+18%).

«Путешествовать за рубеж в этом году выгоднее, чем в прошлом: свою роль сыграло укрепление рубля. По большинству популярных зарубежных направлений стоимость снизилась: в Турции, Италии, Китае – на 2%, в странах ближнего зарубежья – Грузии, Армении, Узбекистане – несколько больше, на 5–7%», — отметила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

Данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) до этого показали, что рейтинг из пяти самых дешевых стран для июльского отдыха россиян возглавил Таиланд. Также в пятерку наиболее доступных по ценам зарубежных направлений в июле текущего года попали Турция, ОАЭ, Египет и Иордания.

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