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Общество

В базу украинского «Миротворца» внесли 17-летнего подростка

Киев внес несовершеннолетнего в базу «Миротворца»
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В базу украинского сайта «Миротворец» внесен 17-летний подросток. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Поводом для внесения в базу стало то, что он якобы нарушил государственную границу Украины. В карточке сказано, что он проезжал через КПП «Матвеев Курган» и «Куйбышево» («Мариновка») в возрасте 9 лет. Персональные данные подростка были опубликованы на сайте 2 июля.

До этого сразу 16 детей из России, Израиля и Узбекистана попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Уточняется, что личные данные несовершеннолетних внесены за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

Среди попавших в базу оказались двое 17-летних, причем у одного из них гражданство Израиля, а у другого — Узбекистана. Остальные дети являются российскими гражданами в возрасте от трех до 10 лет.

Ранее в базу «Миротворца» внесли режиссера Андрея Звягинцева и его родственников.

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