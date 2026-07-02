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Общество

Юного пермяка, лишившего около 50 домов электричества, лишили свободы

В Пермском крае суд вынес приговор по делу о теракте юноше, совершившему поджог
Shutterstock

В Пермском крае суд признал 18-летнего местного жителя виновным в теракте и склонении знакомых к террористической деятельности. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, весной 2025 года юноша, еще будучи несовершеннолетним, поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе, используя легковоспламеняющуюся смесь. Из-за этого без электричества временно остались около 50 домов в садоводческом кооперативе, но энергоснабжение быстро восстановили.

Кроме того, с декабря 2024 по март 2025 года осужденный создал в одном из мессенджеров канал, куда пригласил троих знакомых и призывал их к совершению преступлений террористической направленности, описывая способы их реализации и обещая вознаграждение. Преступления выявили сотрудники полиции. Суд назначил молодому человеку 7 лет колонии общего режима.

Ранее в РФ вынесли приговор женщине, призывавшей разрушить Крымский мост.

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