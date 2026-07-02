Раскрыты обстоятельства смерти актера Высоковского

Смерть актера Александра Высоковского не носит криминальный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай», — рассказал собеседник агентства.

Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса Карельского в сериале «Бригада», утонул в реке в районе подмосковного города Пущино. В семье актера сообщили, что утром 30 июня он ушел на рыбалку с сыном, отошел от него вниз по течению и пропал. Тело погибшего найдено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце июня актер Евгений Калинцев, известный широкой публике по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее в Ингушетии обнаружили тело мальчика, спасавшего тонувшего друга.