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Общество

Раскрыты обстоятельства смерти актера Высоковского

ТАСС: гибель актера Высоковского в Подмосковье является несчастным случаем
«Аватар Фильм»

Смерть актера Александра Высоковского не носит криминальный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Смерть актера была не криминальной, это несчастный случай», — рассказал собеседник агентства.

Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса Карельского в сериале «Бригада», утонул в реке в районе подмосковного города Пущино. В семье актера сообщили, что утром 30 июня он ушел на рыбалку с сыном, отошел от него вниз по течению и пропал. Тело погибшего найдено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце июня актер Евгений Калинцев, известный широкой публике по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Ранее в Ингушетии обнаружили тело мальчика, спасавшего тонувшего друга.

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