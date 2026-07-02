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Общество

Двое пациентов немецкой больницы не выжили при пожаре

Bild: при пожаре в немецкой больнице пострадали 34 человека, двое не выжили
Oskar Eyb/Global Look Press

В Германии как минимум 34 человека пострадали при пожаре в больнице, двое не выжили. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.

Персонал и больные из всех построек комплекса клиники были эвакуированы. В руководстве больницы уточнили, что те двое, кто не выжил при пожаре, были пациентами. Пострадавшие, по словам медиков, получили легкие травмы, не представляющие угрозы для жизни.

По предварительным данным, возгорание произошло в перекрытии кровли. Некоторые немецкие СМИ – например, Тagesschau – пишут, что огонь начал распространяться из палаты одного из пациентов, откуда перекинулся на крышу рентгенологического отделения.

Загоревшаяся клиника находится в Людвигслюсте неподалеку от города Шверин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. В ней 160 коек, она оказывает неотложную медпомощь.

Ранее пациенты российской психбольницы чуть не сгорели при пожаре.

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