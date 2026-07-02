Адвокат Блиновской прокомментировала сообщения о ее зарплате в колонии

Сообщения о том, что блогерша Елена Блиновская в колонии получает 6,7 тыс. рублей за работу швеей не соответствуют действительности, заявила ее адвокат Наталья Сальникова. В беседе с 360.ru юрист назвала такие публикации попыткой словить хайп.

По словам адвоката, СМИ, публикуя новости о зарплате Блиновской в районе 7 тыс. рублей, по факту обвиняют колонию в нарушении закона, так как на сегодняшний день МРОТ во Владимирской области составляет порядка 27 тыс. рублей.

«Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы, — заявила Сальникова. — Это не очень красивая история [была бы], туда тогда проверка должна поехать».

Напомним, о зарплате Блиновской в 6,7 тыс. рублей накануне сообщил Telegram-канал SHOT . Отмечается, что некоторое время в феврале блогерша не могла зарабатывать из-за болезни. Она получила за тот месяц 2900 рублей. SHOT добавил, что до задержания ежемесячный доход Блиновской составлял около 100 млн рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее брат Блиновской назвал срок выхода блогерши из колонии.