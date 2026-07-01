Стала известна зарплата Блиновской в колонии

SHOT: блогерша Блиновская получает около 7 тыс. рублей в месяц в колонии

Блогерша Елена Блиновская зарабатывает около 7 тысяч рублей в месяц в колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, точная выплата составляет 6700 рублей. Блиновская работает швеей во Владимирской колонии. Отмечается, что некоторое время в феврале блогерша не могла зарабатывать из-за болезни. Она получила за тот месяц 2900 рублей.

SHOT добавил, что до задержания ежемесячный доход Блиновской составлял около 100 млн рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее муж Блиновской запустил 3D-производство в зоне СВО.