Россиян предупредили о риске подхватить гепатит и дизентерию при купании в реке

Врач Мартынова: купание в водоеме грозит дизентерией, гепатитом А и лямблиозом

Купаться следует только строго в проверенных местах, так как незнакомые водоемы могут заразить человека опасными инфекционными заболеваниями, включая дизентерию, гепатит А, амебиаз, лямблиоз, эшерихиоз, сальмонеллёз и грибковые болезни. Об этом в беседе с RT предупредила врач-эпидемиолог, завэпидемиологическим отделом РДКБ Минздрава России Анна Мартынова.

«Отдельную опасность представляют водоёмы, где обитают водоплавающие птицы: дикие утки, лебеди и гуси, — подчеркнула врач. — В таких местах существует риск заражения церкариозом, или «зудом купальщика». Заболевание вызывается паразитами, обитающими на птицах».

Она пояснила, что в воде могут находиться личинки церкарий, которые во время купания проникают под кожу человека, провоцируя воспаление, сыпь и волдыри.

Особую опасность также представляют водоемы, вблизи которых пасётся скот – такие реки и озёра становятся местами обитания плоских червей, которые заражают человека тениаринхозом и гименолепидозом. Среди прочих опасных факторов специалист выделила стоячую воду, тёплую погоду, риск сбора в водоём сточных вод, большая скученность людей.

Мартынова призвала россиян купаться строго в разрешённых местах с оборудованными зонами отдыха, пляжами, отметив, что в таких водоёмах Роспотребнадзор регулярно берёт воду на анализ. Кроме того, желательно, чтобы вода не попадала в рот и нос.

После купания в водоёме дома следует помыться в душе, переодеться в чистую сухую одежду. Особенно важно хорошо помыть ребёнка, так как детская кожа сильно подвержена раздражению и травматизации, заключила специалист.

Ранее россиян предупредили, что грязные водоёмы кишат норовирусами, лямблиями и кишечной палочкой.