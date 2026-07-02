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Общество

Мужчина предлагал подросткам деньги за сексуальные услуги и обвинил их в соблазнении

В США мужчину задержали за попытку купить секс у несовершеннолетних
Евгений Биятов/РИА Новости

В США мужчина предлагал подросткам деньги за секс и был задержан, сообщает канал FOX 19.

Инцидент произошел 26 июня в одном из отелей в Колледж-Стейшен, штат Техас. Мать подростка, приехавшего в город на футбольный турнир, сообщила полиции, что в лифте к ее сыну и нескольким его товарищам по команде подошел пьяный незнакомец и предложил заняться с ним сексом, используя ноги.

По словам мальчиков, подозреваемый предлагал деньги в обмен на услуги. Подростки записали видео, на котором слышно, как мужчина предлагает им $500, заявляя: «Мне нравятся ноги. Это все, что мне нужно».

Подозреваемого задержали, им оказался 52-летний Марио Бадильо-младший. По данным полиции, на допросе он утверждал, что подростки сами пытались его соблазнить, но в итоге не приняли предложение.

Бадильо предъявлено обвинение в склонении к занятию проституцией лиц, не достигших 18 лет. Сейчас мужчина остается в тюрьме под залогом в $90 тыс.

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