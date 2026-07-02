На станции метро в Бухаресте произошло возгорание

На станции метрополитена в румынском Бухаресте произошло возгорание из-за короткого замыкания в трансформаторе. Об этом сообщил телеканал Digi24.

Как говорится в публикации канала, ЧП на станции Universitate произошло в результате попадания в тоннель воды и высокой влажности в системе электроснабжения, возникшей после аномальных дождей в столице Румынии. В момент происшествия на станции находился поезд с людьми, началась небольшая паника, но сотрудники метрополитена помогли людям покинуть платформу. К утру четверга неполадки на всех станциях были устранены, метро Бухареста продолжает работу в штатном режиме.

Накануне на столицу Румынии обрушился сильный ливень, который парализовал работу общественного транспорта. Местный телеканал Antena 3 также сообщал, что в Бухаресте затоплена станция метро Piata Victoriei 2. В городе затруднено движение из-за подтопления путей и обрыва линий электропередачи. В результате стихии были затоплены подвалы домов, подземные переходы и более 400 автомобилей.

Ранее метро Бухареста атаковали клопы.