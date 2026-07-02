Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Суд не стал менять приговор бывшему главе Курской области Смирнову

Вышестоящий суд утвердил приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
Алена Солодова/РИА Новости

Курский областной суд оставил без изменений приговор экс-губернатору региона Алексею Смирнову, осужденному по делу о коррупции в особо крупном размере. Это следует из опубликованной на сайте областного суда картотеки.

Апелляционная жалоба бывшего главы Курской области рассматривалась с начала июня. В итоге областной суд не посчитал нужным менять наказание, назначенное Ленинским районным судом Курска.

22 апреля стало известно, что Смирнов будет печь хлеб в исправительной колонии строгого режима № 9 под Курском.

6 апреля суд признал бывшего губернатора Курской области виновным в получении двух взяток в особо крупном размере и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей.

Смирнов рассказал, что получил от бизнесменов взятки примерно на 30 млн рублей. За это он способствовал заключению с ними контрактов на установку фортификационных сооружений у границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Роман Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!