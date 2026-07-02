Суд не стал менять приговор бывшему главе Курской области Смирнову

Курский областной суд оставил без изменений приговор экс-губернатору региона Алексею Смирнову, осужденному по делу о коррупции в особо крупном размере. Это следует из опубликованной на сайте областного суда картотеки.

Апелляционная жалоба бывшего главы Курской области рассматривалась с начала июня. В итоге областной суд не посчитал нужным менять наказание, назначенное Ленинским районным судом Курска.

22 апреля стало известно, что Смирнов будет печь хлеб в исправительной колонии строгого режима № 9 под Курском.

6 апреля суд признал бывшего губернатора Курской области виновным в получении двух взяток в особо крупном размере и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей.

Смирнов рассказал, что получил от бизнесменов взятки примерно на 30 млн рублей. За это он способствовал заключению с ними контрактов на установку фортификационных сооружений у границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Роман Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.