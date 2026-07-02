В России изменились правила получения надбавки у ряда пенсионеров

С 1 июля у пенсионеров Крайнего Севера, которые получают деньги на почте или с доставкой на дом, изменились правила получения надбавки. Об этом в разговоре с RT сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, таким гражданам больше не нужно будет каждый год подтверждать место проживания ради районной надбавки.

Депутат также заявил, что меняется и механизм назначения пособий. Главным источником дохода граждан становится их лицевой счет.

«Работодатель досылает в Социальный фонд лишь то, чего там не хватает, и только по запросу. Это касается расчета декретных, больничных, единовременной выплаты при рождении ребёнка и пособия по уходу за ним», — сказал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что теперь микрофинансовым организациям запрещено самим проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, а полные условия займа они обязаны раскрывать до подписания соответсвующего договора.

«Оплачивать навязанные сервисы человеку больше не придется», — добавил Говырин.

До этого российский сенатор Игорь Мурог сообщил, что максимально возможная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составляет 470 рублей в месяц в 2026 году.

Ранее стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа.