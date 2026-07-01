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Общество

В детсадах Воркуты зафиксировали массовую вспышку кишечного вируса

112: 37 детей подхватили энтеровирус в школе и детсадах Воркуты
Shutterstock

В шести детских учреждениях Воркуты зафиксированы вспышки энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, заболевшие есть в школе и пяти детских садах. Уточняется, что наибольшее число случаев зафиксировано в детском саду №56 — там заболели 11 детей. Еще девять детей подхватили инфекцию в детском саду №103, шесть — в школе №42, по четыре ребенка — в детских садах №53 и №65, а также трое — в детском саду №11. Всего за медицинской помощью обратились 37 детей. По данным telegram-канала, всех детей отпустили домой, проводится проверка.

В городе Обь Новосибирской области дети в ясельной группе также массово заболели энтеровирусом. Отмечается, что у всех малышей была температура и сыпь.

Эпидемиолог Яков Новоселов пояснил, что энтеровирусы распространяются через грязные руки и пищу, инфекция не передается через дыхание. Лучшая защита — чистые руки ребенка и работников пищеблока. Заболевание сопровождается высокой температурой, слабостью, рвотой, диареей и обезвоживанием. При легком течении необходимо обильное питье и симптоматическое лечение. Сезонный рост заболеваемости связан с жаркой погодой.

Ранее сообщалось о массовом отравлении на выпускном в детском саду Новосибирска.

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