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Общество

ВИЧ-инфицированный педофил намеренно заразил сожительницу и надругался над ее дочерью

В Вологодской области мужчину будут судить за заражение сожительницы ВИЧ
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Житель Вологодской области попал под суд после того, как заразил возлюбленную ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как 39-летний мужчина стал фигурантом дела о надругательстве над несовершеннолетней дочери женщины. Сама зараженная жила с этим человеком в период с 2019 по 2023 год и только после возбуждения дела узнала, что больна.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, к моменту, когда у них начались отношения, россиянин знал о своем диагнозе. Он намеренно подвергал партнершу риску и хотел заразить ее.

Также полицейские выяснили, что до встречи с фигурантом у россиянки точно не было этого диагноза. Заразилась ли девочка не уточняется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Расследование дела завершено, материалы передали в суд.

Ранее жителя Дагестана подозревали в изнасиловании малолетней дочери

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